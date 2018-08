Un nuevo Zayn para una nueva canción: Too much

Hace un par de semanas, Zayn Malik presentaba al mundo una nueva canción en exclusiva en Apple Music: Sour Diesel. Y casi sin solución de continuidad ya tenemos aquí un nuevo hit.

Y se ha presentado de la mano de un nuevo Zayn. Un Zayn animado, de riguroso negro en el pantalón, impoluto blanco en la camiseta y el pelo púrpura.

Too much es la quinta canción del próximo proyecto musical del ahora solista y miembro de One Direction. Junto a Zayn colabora en esta canción Timbaland que aporta su toque r'n'b como ya suele ser habitual.

El estreno está previsto para hoy mismo, 2 de agosto, y viendo el breve adelanto que ha publicado podemos esperarnos uno de los pasos más famosos de baile dentro de la historia de la música: el moonwalk.

Su segúndo álbum de estudio parece estar cada vez más cerca y quién sabe si el estreno de Too much no nos traerá novedades de este disco.

Ya nos quedamos con un palmo de narices cuando se presentaron Dusk till dawn, Let me, Entertainer y Sour Diesel porque no se ofreció ningún dato de su segundo trabajo como solista.

Demasiadas incógnitas y pocas certezas, aunque todo apunta a que su nuevo trabajo llegará este mismo verano.