Las mejores parodias del reto de Drake

Llevamos dos semanas sin poder sacarnos de la cabeza eso de "Kiki, do you love me?" y sin parar de ver vídeos por las redes sociales de gente haciendo el reto de Drake. Un reto que por cierto ha querido homenajear el propio rapero en el vídeo oficial de su canción que acaba de ser publicado.

Y como era de esperar tras su enorme éxito a nivel mundial, las parodias no han tardado en aparecer. Los movimientos de algunos famosos o la inclusión de personajes cómicos han convertido In my feelings en un meme en lugar de en un reto.

Pero si algún vídeo de los publicados hasta ahora se lleva la palma ese es el de Chiquito de la Calzada. El cómico, fallecido el pasado mes de noviembre a los 85 años, sigue en la memoria de miles de personas que disfrutaron de su humor.

Tanto es así que uno de sus movimientos más característicos junto a su "epetecandenorenaoooooo" ya se han convertido en la mejor parodia de In my feelings Challenge que hemos visto nunca.

Ni vacas, ni camellos, ni perros, ni gente sujetando puertas de coches... nada puede superar al pecador de la pradera.

Aquí os dejamos algunos de los vídeos que más están triunfando por las redes: la versión Paquito el chocolatero y la versión colombiana más cómica del desafío. ¡Que los disfrutéis!