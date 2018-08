Seguro que te suena Call Me Maybe, aquel tema que no paró de sonar en todas las radios y televisiones de todo el mundo en 2011. ¡El tiempo vuela! Y para su intérprete, Carly Rae Jepsen, también.

Este tema se convirtió en un auténtico hit. Tanto es así que consiguió el disco de oro y multiplatino en más de ocho países. ¡Wow!

Pero, ¿cuándo comenzó su éxito internacional? El culpable fue Carlos Pena, exintegrante de la boyband Big Time Rush, el cual publicó un vídeo junto a Justin Bieber, Selena Gomez, Ashley Tisdale y otros artistas en el que aparecían dándolo todo con este tema.

A esta moda se le unió Katy Perry, Fun y Jimmy Fallon, entre otros. Poco a poco, la fama de Carly se disparó.

La música, su motor de vida

No lo puede evitar. Para ella, la música es su principal pasión. Es por ello por lo que, siete años después, ha seguido compartiendo sus proyectos con sus más fieles seguidores.

Call Me Maybe le abrió un camino musical de lo más exitoso. Aunque sus temas posteriores no tendrían el mismo éxito, ya se había construído una base de fans suficiente para subsistir.

En 2012, vio la luz su segundo álbum de estudio Kiss, con el que consiguió dos discos de oro y uno platino. Tres años más tarde, en 2015, publicó el que es hasta ahora su último disco Emotion.

Numerosos remixes y sencillos también han sido publicados por la canadiense, del mismo modo que ha ocurrido con algunos EPs. Este es el caso de Emotion Side B, It Takes Two y Cut To The Feeling, su último trabajo musical en el que podemos escuchar ritmos de dance-pop.



Pero eso no es todo. Su gran amiga Katy Perry decidió contar con ella para abrir sus conciertos de 2018 durante el Witness: The Tour en los meses de enero y febrero. De este modo, Carly se presentaba ante miles y miles de personas para demostrar que seguía viva y que podían escuchar sus nuevas canciones.

Carly sobre el escenario durante el Witness: The Tour / Suzanne Cordeiro (Getty Images)

También es actriz

Pero lo creas o no, hay vida más allá de la música para la canadiense. Tras su publicación hace siete años de su tema más famoso, Carly ha continuado compartiendo sus proyectos musicales, aunque no han sido los únicos. También dio el salto a la gran pantalla. ¡Lo que lees!

Carly Rae Jepsen que formó parte del reparto del musical televisivo Grease: Live en 2016, interpretando a Frenchy y siendo compañera de Vanessa Hudgens, Carlos Pena y muchos más. Como se esperaba, tuvo un éxito mundial.

Rubia, constante en su música y atrevida en la gran pantalla. Así es Carly Rae Jepsen, una artista que marcó nuestro 2011 y que nos evoca a bonitos recuerdos.