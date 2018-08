La canción que da nombre al disco de 5 Seconds of Summer

El rockabilly es el gran protagonista del nuevo videoclip de 5 Seconds of Summer, el vídeo de la canción que pone nombre a su más reciente álbum de estudio: Youngblood.

La banda ha contado en este clip su eterna historia de amor hacia la actitud rebelde y rockanrolera de esta subcultura en Japón.

Frank Borin dirige este videoclip para el que se ha inspirado en su propia historia personal que vivió una década atrás en Yoyogi Park.

5 Seconds of Summer se encuentra actualmente en el país del sol naciente donde tiene lugar su Meet You There Tour.

¡Dadle al play y disfrutarlo!