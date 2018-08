Demi Lovato, desde el hospital: “Continuaré luchando”

Por primera vez en dos semanas desde que tuvo lugar el incidente que casi acaba con su vida, Demi Lovato ha hablado a través de una carta abierta en sus redes sociales dirigida a todo el mundo.

La cantante, que aún se encuentra recuperándose de una presunta sobredosis, asegura haber sentido el cariño de seguidores, celebrities y familia en estos duros momentos y reconoce que este episodio se debe a las adicciones con la que siempre ha sido sincera.

"Siempre he sido transparente sobre mi vida con las adicciones. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se atenúa con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y que no he hecho todavía. Quiero agradecer a dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, siempre les estaré agradecida por todo el amor y el apoyo que me han dado esta semana y más allá. Vuestros pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a pasar este tiempo difícil. Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y al personal médico del Cedars-Sinai que han estado a mi lado durante todo este tiempo. Sin ellos no podría haber escrito esta carta para todos vosotros. Ahora necesito tiempo para curarme y concentrarme en mi sobriedad y en el camino de mi recuperación. Nunca olvidaré el amor que me habéis mostrado y seguiré persiguiendo el día en el que pueda decir que he salido al otro lado. Seguiré luchando. Demi".

Como os contábamos ayer, la familia de Demi Lovato ha convencido a la cantante para que se someta a un largo proceso de rehabilitación y desintoxicación una vez que sea dada de alta en el hospital en el que fue ingresada tras ser hallada inconsciente.

Apenas unas horas después de que Demi Lovato colgara el comunicado, la publicación contaba ya con casi 5 millones de likes lo que da una muestra de cómo el mundo de la música está pendiente de la evolución de la joven intérprete.

Y por lo visto en las redes de muchas celebrities como Jennifer Lopez, Luis Fonsi, Noah Cyrus, Hayley Baldwin, Sam Smith, Macklemore o Paris Hilton, no estará sola en el proceso de recuperación.