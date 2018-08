El prota de ‘The Vampire Diaries’ protagoniza el remake de ‘Cuéntame un cuento’

En el año 2014, Antena 3 estrenó Cuéntame un cuento, una serie en la que cada capítulo se centraba en uno de esos cuentos de hadas con el que crecimos, aunque desde un punto de vista contemporáneo y más oscuro.

En España no tuvo mucho éxito, más bien lo contrario, pero parece que la idea gustó en el otro lado del charco porque la plataforma CBS All Access ha hecho un remake de la ficción y se estrenará el próximo 31 de octubre bajo el título Tell Me a Story.

La primera temporada constará de 10 episodios y, al igual que la serie española, contará la historia de Los tres cerditos, Caperucita roja y Hansel y Gretel, pero desde una óptica actual para hacer especial hincapié en temas como la pérdida, la codicia, la venganza y el amor.

Para cada historia, el canal ha fichado a varios actores conocidos, entre los que destaca Paul Wesley, que conquistó a la generación millennial con su papel de Stefan Salvatore en The Vampire Diaries. En Tell Me a Story encabezará la historia de Los tres cerditos.

También estarán en esta serie James Wolk (Zoo), Billy Magnussen (People v. OJ), Dania Ramirez (Once Upon A Time), Danielle Campbell (The Originals), Dorian Missick (Luke Cage), Michael Raymond-James (Once Upon A Time), Davi Santos (Ley y orden), Zabryna Guevara (Gotham) y Kim Cattrall (Sexo en Nueva York), entre otros.

Por el momento no se sabe si el remake de Cuéntame un cuento llegará a España, aunque seguro que plataformas como Netflix, HBO o Movistar Plus se harán con los derechos de esta producción para poder traerla a nuestro país.

A continuación, te dejamos el tráiler para que te hagas una idea de lo que es Tell Me a Story. ¡Dale al play!