Kate Ryan y Dua Lipa, dos divas Número 1 del Dance Pop

El 6 de agosto está marcado en la historia de la música de Los40 como el día en que el Dance Pop se apoderó de la radio, y es por una sencilla razón. Dua Lipa y Kate Ryan han ocupado el Número 1 de la Lista de Los40 con una diferencia de 10 años. La británica lo hace en 2018 y la belga en 2008.

Pero llama la atención que justo en el mismo día pero 10 años después, el Dance Pop siga reinando la lista de la música favorita de los oyentes españoles. Es por ello por lo que es necesario llevar a cabo un análisis y comparación entre estas dos divas que han creado nuestra banda sonora.

Kate Ryan es una cantante belga de ascendencia holandesa que ha conseguido posicionarse en los puestos más altos de las listas de éxitos a principios de los 2000. Tanto es así que incluso llevó su música a Eurovisión en 2006 con el tema de Je t’adore.

Dos años más tarde, consiguió introducirse en lo más alto de la lista de Los40 con su tema Ella Ella l’a, un himno dance del verano.

Pero parece que a Kate la ha salido una sucesora: Dua Lipa. La joven británica, acompañada de Calvin Harris, se ha convertido en la nueva figura del Dance Pop más relevante de la música actual. No solo consigue que One Kiss suene en los locales de todo el mundo, sino que también lidera la lista de Los40, y lo hace por segunda vez. ¡Wow!

Ritmos muy dance

Kate y Dua apuestan por el Dance. Ella Elle l’a y One Kiss te enganchan desde el primer segundo, preparándote para el estribillo explosivo con el que rompen.

¿Es agosto el mes del Dance Pop? Quizás debamos tenerlo en cuenta, ya que los números hablan por sí solos, y si los oyentes han decidido que estos dos temas ocupen lo más alto de la lista de Los40 el mismo día es porque su cuerpo pide Dance.

¿Quieres Dance? ¡Pues Kate Ryan y Dua Lipa te lo dan!

Ambos temas forman parte de este género que tiene su origen al principio de los años 80, convirtiéndose en el himno de todas las discotecas.

Hay algo que también comparten Ella Elle l’a y One Kiss, y es su estribillo pegadizo, no solo por la letra, sino por el ritmo. Es precisamente esta otra de las características del Dance Pop y la razón por la que cuenta con una gran cantidad de seguidores.

Ambos temas continúan con un beat fuerte e instrumentos electrónicos que hacen que no salgan de tus oídos. No obstante, One Kiss cuenta con unos ritmos más chill y psicodélicos, mientras que Ella Ella l’a te mantiene vivo desde el primer segundo.

Dos videoclips y un objetivo: mover el esqueleto

Dua Lipa no actúa de azafata (Kate sí). Kate no luce un vestido con brillantes (Dua sí). Son diferencias que se pueden observar en cada uno de sus videoclips.

Teniendo en cuenta que la post-producción de hoy en día cuenta con más recursos que la de principios de los 2000, el vídeo musical de One Kiss cuenta con efectos mejor trabajados que el de Ella Ella l’a, aunque el estilo del de Dua se asemeje al de los 90.

Algo que sí comparten es el cambio de vestuarios. Aunque Kate actúa como azafata, pasajera, piloto y trabajadora de un aeropuerto, luce varios modelitos que la caracterizan para cada profesión. Del mismo modo ocurre con Dua, aunque no está asignada a ningún cargo. Ella simplemente se mueve ante la cámara mientras un vestido de brillantes y un smoking morado la estilizan aún más.

Antes muerta que sencilla

Hablando del estilo, es algo que también comparten ambas divas. No pierden de vista las últimas tendencias en la moda para no dejar indiferente a nadie.

Ambas con un corte de pelo similar actualmente y mucha pasión por marcar la diferencia, Kate y Dua no solo se convierten en divas en la música, sino también fuera. ¡Antes muerta que sencilla!

Kate luce uno de sus mejores looks / @realkateryan instagram

Casualidad o no, Kate y Dua han protagonizado la lista de Los40 el 6 de agosto. Una lo hizo en 2008 y otra 10 años después. Dos divas del Dance Pop que nos han hecho bailar, y mucho, con sus dos himnos veraniegos. Y tú, ¿crees en las casualidades?