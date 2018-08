Fifth Harmony sigue batiendo récords

Fifth Harmony es una de las bandas femeninas que más nos han marcado en la historia de la música. No son las únicas pero sí forman parte de este grupo de voces que nos han acompañado en etapas de nuestras vidas. Y es que, aún anunciando su separación temporal, siguen batiendo récords. ¡Lo que lees!

Según informa Music News Facts, la banda ha alcanzado un total de 6 millones de seguidores en Spotify, convirtiéndolas en la girlband más seguida en esta plataforma.

Así es el poder de Lauren, Normani, Dinah y Ally, las que un día fueron compañeras de Camila Cabello. Ya no trabajan juntas pero continúan cosechando éxitos en grupo. ¡Qué bonito!

En marzo de este año, las chicas anunciaron su separación temporal, creando todo un caos entre sus seguidores. Pero lo hicieron por una buena causa, que son sus proyectos en solitario. Y para despedirse musicalmente de sus fans, publicaron el emotivo videoclip de Don't Say You Love Me.



Todas y cada una de ellas han lanzado varios temas, e incluso también van a hacerlo con sus propios álbumes. La última en anunciarlo ha sido Ally, que ya ha avisado a sus seguidores de lo que viene. ¡Qué nervios!

Por otro lado, Dinah se embarca en una colaboración con Ty Dolla $ign, Lauren ultima su próximo álbum y Normani asegura estar trabajando en las colaboraciones que formarán parte de su primer y tan esperado disco.

Fifth Harmony lo tiene claro. Siempre hay una buena razón que explica el por qué ya no están juntas: la música. Y si aún consiguen batir récords como grupo, la felicidad de sus seguidores es doble. ¡A celebrar!