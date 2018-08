Demi Lovato sale del hospital y entra en rehabilitación

Demi Lovato ha recibido el alta dos semanas después de que fuera ingresada de urgencia en un hospital de Los Ángeles por una presunta sobredosis.

El alta de la solista se produjo en la tarde noche del sábado en Estados Unidos (en la madrugada del domingo en España) y se llevó con un gran secretismo para evitar imágenes no deseadas de su estado físico.

Esto coincide en plazos con la primera declaración pública de Demi Lovato que pensábamos que había realizado desde el hospital y que sin embargo se produjo una vez que ya había salido de él.

Y como decía la intérprete en esa nota, comienza ahora un duro y largo camino de desintoxicación ya que su familia y su entorno la convencieron para que ingresara en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones.

De momento se desconoce el tiempo que la cantante pasará desintoxicándose pero como decimos, y ella mismo tiene asumido, no será tarea sencilla: "Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se atenúa con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y que no he hecho todavía".

Todo el mundo está esperando ver a una Demi Lovato completamente sana después de que en la presente década haya reconocido enfermedades relacionadas con su salud mental, sus problemas alimenticios y sus adicciones al alcohol y las drogas.