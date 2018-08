La foto de Kim Kardashian que la ha vuelto a convertir en meme

Ser una de las influencers más famosas del mundo también te convierte en 'carne' de meme. Así es. Es uno de los inconvenientes a los que deben hacer frente las celebrities de la red social. Y Kim Kardashian es uno de ellos.

Todo comenzó con la publicación de una foto en la que la empresaria promociona las zapatillas de su marido Kanye West, YEEZY Boost V2 Butter 350, en una postura un tanto peculiar. En la imagen, Kim aparece tumbada en una cama en ropa interior y con dichas zapatillas.

Todo parecía normal hasta que de repente empezaron a llover memes. ¡La imaginación nunca escasea en la red!

Kim haciendo una aparición en el videoclip de This is America de Childish Gambino o Kim jugando al Twister son algunos de los más originales que se han compartido en Internet. Solo basta con acceder al tweet de la empresaria y observar sus respuestas, por supuesto todas minadas de memes.

Kim "jugando al Twister" / @breezy_y00 Twitter

Kim "en el videoclip de This is America" / @BlvdeBrown Twitter

Lo cierto es que no es la primera vez que la imagen de la Kardashian se usa de manera cómica. Ya ha ocurrido en numerosas ocasiones con algunas capturas de su serie Keeping Up With The Kardashians, de donde salen la gran parte de los memes televisivos.

Ya puedes ser rica, influencer y empresaria, pero puedes convertirte en meme en cuestión de segundos. ¡Ten cuidado con lo que compartes!