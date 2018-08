Beyoncé recupera su trono: Protagoniza dos portadas de Vogue USA

Beyoncé, inmersa en el On the round Tour 2, también ha sacado tiempo para protagonizar la portada de la edición estadounidense de Vogue. Y no con una portada, no, sino con dos.

Esto, para alguien que tiene acostumbrada a la prensa a no ofrecer ni una sola declaración y a no dar entrevistas en absoluto, es todo un hito. Más si tenemos en cuenta que sí, esta vez hay entrevista.

No la hubo en 2015 cuando también fue retratada para la primera página de la revista. Sí la hay ahora y la cantante habla de la recuperación de su parto de gemelos, de sus orígenes y de sus implicaciones políticas.

Implicaciones que pasan por la elección del fotógrafo. Ha sido la propia Beyoncé quien ha escogido a Tyler Michell, un fotógrafo negro de 23 años que ha sido el encargado de retratarla para el magazine. No solo eso, el poder que tiene Beyoncé pasa también porque ella misma ha escogido las fotografías y hasta los pies de foto como recoge El País. Anna Wintour ha quedado, por primera vez en más de treinta años como editora jefe de Vogue USA, en un segundo plano.

Tanto es así que el gesto va más allá de que Michell sea un fotógrafo casi amateur. Es el primer fotógrafo negro que ha ocupado la portada de Vogue en sus 125 años de historia.

En una revista que acostumbra a cuidar la producción hasta los últimos detalles Beyoncé también ha decidido aparecer con poco maquillaje y sin sus postizos y extensiones habituales. Lo que viene siendo al natural, vaya.

Así Beyoncé se vuelve a coronar como la personalidad más importante de Estados Unidos al ocupar la que puede que sea la primera página más deseada de todas las que se editan en el mundo. La de Vogue Estados Unidos.