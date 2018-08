Rihanna y el body positive: “Si quieres tener un buen culo, tienes que tener barriga”

Desde hace muchos meses Rihanna está encantadísima con su nueva figura (al igual que suponemos que estaba encantadísima con su anterior figura).

En el último año su aumento de peso ha sido motivo de debate en redes sociales cuando el aspecto físico de la solista de Barbados sólo es algo que le incumbe a ella.

Eso es algo que Riri ha tenido muy claro desde el principio y no soporta que nadie se meta con su actual aspecto, sobre todo porque, como decíamos, está encantada: "Si quieres tener un buen trasero tienes que tener barriga también".

Son declaraciones de Rihanna para la edición británica de la revista Vogue en la que hasta sus cejas han sido objeto de discusiones de los trendsetters para descubrir si las cejas ultrafinas vuelven a estar de moda.

El caso es que la redacción de Vogue le pregunta a Rihanna cómo se hace para ser objeto de deseo para hombres y mujeres por igual: "No lo sé. Quizá sea porque ahora estoy más gorda. No lo sé. Voy a volver al gimnasio a entrenar y entonces espero no perder mi culo, ni mis caderas, ni mis muslos. Quiero perder un poco pero no todo. Y pienso en mis tetas como las voy a perder todas ¡todas!".

Mientras sus cosméticos, su línea de lencería, sus zapatillas y ropa deportiva triunfan, seguimos esperando con verdadera impaciencia su nuevo álbum de estudio. Rihanna, ¡sácalo ya!: gorda o delgada, pero ya...