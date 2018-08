Shawn Mendes es una de esas jóvenes promesas que nacieron en Internet y que ahora todos sus sueños se hacen realidad. Así es. Se ha convertido en una de las voces de referencia para el entorno de la música actual y ha dado el salto a los grandes recintos, acompañado de las grandes estrellas.

Pues hoy el canadiense está de celebración, ya que cumple 20 años. ¡Solo 20 años! Una corta edad que ya cuenta con un currículum envidiable.

Shawn comenzó publicando sus versiones de las canciones en Internet y participó en la convención de MAGCON hasta que un día, su interpretación de Say Something de A Great Big World en Youtube llamó la atención de un representante de la discográfica Island Records y, adivina. ¡Exacto! Al poco tiempo, el intérprete de In My Blood ya había firmado un contrato en Nueva York.

Llegó 2014 y con él la publicación de su primer single Life Of The Party, que consiguió sonar en todas las radios del mundo, al igual que Something Big. Un año más tarde, el joven ya publicaba su primer álbum Handwritten, entrando en el número 1 de la lista de Billboard 200. Con su single Stitches también consiguió sonar en todas las radios del mundo. Shawn ya se había convertido en una estrella.

Shawn aprendió a tocar la guitarra a través de Youtube.

Con el paso del tiempo, Mendes recibió diversos premios internacionales y publicó el single de Treat You Better junto al álbum Illuminate, al que le acompañaría una gira internacional y otros dos sencillos: Mercy y There's Nothing Holdin' Me Back. ¡Wow!

Pero eso no es todo. Ahora el compositor sigue sorprendiéndonos con sus habilidades musicales a través de la publicación de su tercer disco Shawn Mendes, que cuenta con un tour internacional y con In My Blood como single principal. ¡Seguro que has escuchado el tema!

Un dato que destaca de la composición de este último álbum es que, entre los escritores que hicieron posible este trabajo, se encuentra John Mayer, el que se ha convertido en un buen amigo del canadiense.

Ahora, Shawn se codea con las grandes estrellas de la música. Es un gran amigo de Camila Cabello, Taylor Swift, Charlie Puth y Austin Mahone, entre otros. Con cuatro giras en solitario, tres discos y 20 años, se ha convertido en una súper estrella.

Así que coge el matasuegras y canta el cumpleaños feliz con el canadiense, porque hoy hay 20 años que celebrar. ¡Felicidades!