¿Eres fan de Riverdale? Pues tenemos buenas noticias para ti. Y es que esta semana, durante la gira veraniega de la TCA (Television Critics Association), el presidente de la cadena The CW, Mark Pedowitz, ha anunciado que el productor de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa, está preparando un nuevo spin off.

"Estamos muy emocionados, pero todavía estamos en una etapa muy inicial", confirmó el propio Aguirre-Sacasa en el evento. También adelantó que, de recibir luz verde, este spin off se estrenaría durante la temporada 2019/2020 y "será muy diferente a Riverdale".

Lo que no confirmó es si este nuevo proyecto se centrará en uno de los personajes de Riverdale o si, por el contrario, pasará lo mismo que con The Chilling Adventures of Sabrina.

Hay que recordar que el reboot de Sabrina, cosas de brujas nació como un spin off de Riverdale para The CW, pero finalmente el proyecto pasó a manos de Netflix, desligándose completamente de la producción original.

La tercera temporada de Riverdale se estrenará en The CW el próximo 10 de octubre, mientras que Movistar Plus será la encargada de su emisión en España.