El anuncio de boda de Ellie Goulding que te va a sorprender

Las páginas de compromisos de The Times llevaban esta semana un anuncio sobre Ellie Goulding que te va a sorprender: "Se anuncia el compromiso de boda de Caspar, hijo de Nicholas Jopling de Yorkshire y la Señora Jayne Warde-Aldam de Yorkshire, con Elena, hija del Señor Arthur Goulding de Hertfordshire y la Señora Tracey Sumner de West Midlands".

La boda entre Ellie Goulding y Caspar Jopling aparecía como se merecía en las páginas de sociedad de la prensa británica. Nunca hay que olvidar que Ellie podía haber terminado siendo princesa si hubiera triunfado su historia con el príncipe Harry.

La cantante de 31 años conoció a su prometido a través de sus mutuos (y reales) amigos la Princesa Eugenie y su prometido Jack Brooksbank. Y después de un tiempo de relación ambos han decidido darse el sí quiero.

"No he estado de gira el pasado año así que esta es la primera vez en la que he podido disdrutar de lo que debe ser una relación de pareja y aprender de estar junto a alguien" explicó Goulding al periódico The Observer. "También ayuda mucho haber conocido a alguien que comprende tu trabajo".

A Ellie Goulding se le relacionó previamente con el DJ de radio Greg James, con el productor de músi9ca Skrillex y, como ya habíamos mencionado, con el príncipe Harry.

Seguro que Caspar Jopling ha sido el mejor apoyo para Ellie Goulding a la hora de superar su ansiedad: "Tenía tantos ataques de pánico, que no podía salir de casa"