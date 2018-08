Evangeline Lilly explicó hace pocos días a The Independent su "mala experiencia" durante el rodaje de Perdidos cuando la acorralaron para hacer una escena de semidesnudo.

"No tuve elección. Estaba mortificada y temblando, y cuando terminé acabé llorando. Tuve que recomponerme para hacer otra escena a continuación", confesó la actriz.

Algo que no acabó ahí: "En la cuarta temporada, surgió otra escena en la que Kate se desvestía y luché por controlar la escena, pero no lo conseguí. Así que me planté. Les dije que escribieran lo que quisieran, que no lo haría, que no volvería a quitarme la ropa en la serie. Y no lo hice".

"Seguimos sintiéndolo profunda y sinceramente"

Días más tarde, ha sido el propio J.J. Abrams - creador de la serie- y el equipo de productores - Damon Lindelof, Jack Bender y Carlton Cuse- quienes se han visto obligados a emitir un comunicado a ET online para disculparse con la que fuera su estrella en la ficción:

"Nuestra respuesta a los comentarios de Evie en los medios ha sido acercarnos a ella para pedirle disculpas por la experiencia que detalló mientras trabajaba en Perdidos (...) Todavía no nos hemos podido contactar con ella, pero seguimos sintiéndolo profunda y sinceramente. Ninguna persona debería sentirse insegura en el trabajo", concluyen los responsables de la serie.