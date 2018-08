Zendaya: "Siempre le digo a mi mánager que si hay un cásting que solo busque chicas blancas, me envíe"

Zendaya es una de esas actrices que tienen las ideas muy claras. Es por ello por lo que se ha convertido en una referente de la reclamación de los derechos de las personas, así como de la igualdad. Y sí, lo ha vuelto a hacer. De nuevo, nos ha sorprendido con declaraciones sobre esta práctica.

Desgraciadamente, aún existe la discriminación de raza en la industria del cine, y no es la única. Zendaya está al tanto de esto y es por ello por lo que uno de sus propósitos es aprovechar su fama para hacer llegar sus pensamientos igualitarios a todo aquel que pueda escucharla.

Así lo ha vuelto a hacer en una entrevista para Marie Clarie. La periodista le cuestiona sobre los papeles que no ha podido conseguir, a lo que ella le responde: "Soy actriz. A todos nos han dicho "no" alguna vez y está bien. Yo siempre digo "si no te dan el papel es porque no era para ti". Pero eso no es todo. Siempre le digo a mi mánager que si hay algún casting que solo busque chicas blancas, me envíe allí, porque quizás cambien de opinión". ¡Wow!

"Me intento informar y vivir la vida para poder inspirar a mis seguidores a vivir las suyas, a ser más educados y a aprender de ellos mismos", añade.

Pero eso no es todo lo que ha explicado la actriz. Se ha unido a sus amigas Amandla Stenberg y Yara Shahidi para seguir concienciando de la lucha contra la discriminación racial. "Es importante que tengamos una conversación en la que seamos capaces de abrir las puertas a nuestros colegas y a más mujeres negras que no se parecen necesariamente a nosotras".

Esto tiene que ver con las declaraciones que realizó en el evento de Beautycon, donde reconoció que ella "es la versión aceptable para la industria de lo que es ser una chica negra". Y es una idea que ella no acepta.

Así es ella: directa, independiente, fuerte y con las ideas muy claras. Y tú, ¿te unes a esta lucha?