Eighth Grade podría ser la película 'teen' definitiva

En un 2018 bastante mediocre en cuanto a estrenos para recordar resulta refrescante ver títulos como Eighth Grade echando a andar en la cartelera estadounidense – ahora más cerca de la española – máxime si llega con el cartel colgando de 'la película independiente con mejores críticas del año'.

Y es que Eighth Grade, con Bo Burnham como director (un chaval de tan solo 27 años) se puso en marcha en el pasado Festival de Cine de Sundance y desde entonces todo han sido alegrías. The Hollywood Reporter, The New York Times y otros grandes medios estadounidenses se han rendido ante la película que cuenta el terrible último año de colegio de una niña con canal propio de Youtube y complicadísimas relaciones interpersonales en la escuela.

Una imagen de Eighth Grade / A24 /

Burnham ya era conocido por sus vídeos de Youtube hace unos cuantos años y cuenta cómo es la vida en el colegio haciendo bromas acerca de la fecha en la que uno se descargó o no Snapchat. Pero el peso de la película recae sobre su protagonista absoluta, Elsie Fisher, quien con solo quince años se ha hecho con los mejores halagos hacia la cinta.

Como era de esperar muchos se han apresurado a comparar Eighth Grade con Lady Bird al ser dos óperas primas que tratan de un tema muy similar. El cambio de paradigma por culpa del paso del tiempo en la vida de dos chicas.

Por si todo esto fuera poco para tener ganas de ver la película que parece que alegrará el año el score de la cinta está compuesto por Anna Meredith, compositora británica experimental con temas a sus espaldas tan aplaudidos como Nautilus.

Eso sí, como suele suceder en estos casos Eighth Grade no tiene fecha de estreno en España. Esperemos que eso cambie pronto.