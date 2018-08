Mimi (Lola Índigo) vuelve a demostrar que su confianza ante la cámara es infalible

Mimi, la exconcursante de OT y cantante del grupo Lola Índigo, ya no solo es una experta en el baile y el canto. También se ha atrevido con el modelaje y no se le da nada mal. ¡Lo que lees!

Así lo ha demostrado en algunas de sus publicaciones en Instagram que, por cierto, han tenido una gran repercusión en las redes. La granadina no ha dejado indiferente a sus seguidores, los cuales han comenzado a llenar estas imágenes de comentarios positivos. ¿Trabajará para alguna marca de moda en un futuro? ¡Podría hacerlo sin problema!

Ya No Quiero Na', el primer single tras su paso por la academia, ha conseguido un éxito viral. Su videoclip no alcanza el mes de vida y ya cuenta con más de 13 millones de visualizaciones, lo que le convierte en uno de los sencillos de los extriunfitos con más reproducciones. ¡Una locura!

Pero lo cierto es que tampoco le ha faltado el apoyo de sus compañeros, los cuales no dudaron un solo segundo en compartir este hit en sus redes sociales y de mencionarlo en cada entrevista a la que asistían. Un claro ejemplo de ello es Aitana, la cual confesó a Los40 que Ya No Quiero Na' se encuentra entre las canciones que no pueden faltar en su teléfono móvil.

Y tras convertir este éxito, Mimi ha vuelto a demostrar que su confianza ante la cámara es infalible. Bailarina, cantante y modelo. ¿Acaso alguien duda del talento de Mimi Doblas?