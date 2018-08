BTS se declaran muy fans de Zayn Malik

Nos hemos acostumbrado a conocer a cantantes que desean con todas sus fuerzas colaborar con BTS, la banda surcoreana del momento. Pero cuando la historia es al revés, se convierte en todo un lujo para el otro artista.

Este es el caso de Zayn Malik, el británico que ha recibido piropos de los surcoreanos. Todo ocurrió el pasado 8 de agosto a través de la cuenta oficial del grupo. Aún desconocemos cuál de todos sus miembros ha podido ser, aunque sospechamos que se trata de RM.

BTS compartió la captura de Too Much, el nuevo tema del británico junto a Timbaland, sonando en la plataforma de Tidal. A la imagen le acompaña la frase de "Esta canción es genial". Así es. BTS son muy fans de Zayn. (Y no nos extraña).

Lo cierto es que no es la primera vez que comparten temas de otros artistas en la cuenta conjunta del grupo en Twitter. RM es todo un experto y sus seguidores conocen a la perfección sus gustos musicales. Ya lo hizo con As I Am de H.E.R. o idontwannabeyouanymore de Billie Eilish. ¡Qué buen gusto!

Es por ello por lo que estamos seguros de que fue este integrante el que mostró su amor por Zayn en público.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar una colaboración del británico con los surcoreanos de éxito?