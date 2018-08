Ya puedes estudiar en la universidad cómo ser influencer

Que no te suene a chiste porque no lo es. Seguramente muchos se arrepintieron en su día de haberse reído a costa de los cursos para ser community manager de redes sociales. Y no por ello queremos decir que el primer curso para ser influencer que se va a dar en una Universidad te vaya a arreglar el futuro. El mundo está cambiando constantemente y en el marketing ahora muchas empresas buscan esta influencia.

La Universidad Autónoma de Madrid y su Escuela de Inteligencia Económica en colaboración con la Ibiza Fashion Week han creado el curso Intelligence Influencers: Fashion & Beauty (obviamente su título tenía que estar en inglés) que constará de 20 créditos ECTS (unas 160 horas presenciales) según informa la SER.

El programa de este curso deja claro que "el marketing tradicional está en declive mientras que incrementa el marketing de influencia" en el sector de la moda y la belleza.

Pueden optar a realizar el curso todos los mayores de 18 años no universitarios, ni estudiantes de grado y posgrado ni graduados o licenciados en cualquier titulación y su fin último es que el alumno "haga de su actividad como influencer el inicio de una profesión".

Entre las asignaturas a estudiar no os penséis que estarán los selfies ni el postureo. Profesores de la propia universidad y de reconocido prestigio abordarán materias como psicología de la moda, comunicación y creatividad...

Como hemos comentado se trata de un curso presencial que también puede hacerse vía streaming pero que en ese caso no permitirá obtener la titulación oficial (aunque sí una certificación de realización).

La noticia está provocando división en las redes sociales entre los que lo apoyan y los que lo ven como una moda pasajera.