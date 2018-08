Twenty One Pilots cierra trilogía con Levitate

Después de Jumpsuit y de Nico and the niners, Twenty One Pilots ha decidido cerrar la trilogía de sencillos con los que presentaba su nuevo proyecto musical con el vídeo de Levitate.

Es la tercera canción que conocemos de su nuevo disco y Andrew Donoho vuelve a colocarse detrás de las cámaras para completar la historia visual con el que Tyler Joseph y los suyos quieren seguir sorprendiendo a sus seguidores.

La trilogía ha terminado y al cantante le ha costado la melena como prueba de ello pero seguro que para el lanzamiento del disco le habrá vuelto a crecer.

El quinto disco de estudio de Twenty One Pilots estará listo para su lanzamiento el próximo 5 de octubre e incluirá 14 canciones con las que intentarán volver a conquistar el éxito.

Este es el listado de canciones de este elepé: Jumpsuit, Levitate, Morph, My Blood, Chlorine, Smithereens, Neon Gravestones, The Hype, Nico and the Niners, Cut My Lip, Bandito, Pet Cheetah, Legend y Leave the City.