Ariana Grande, The Weeknd y Eminem, entre los invitados de honor en el nuevo disco de Nicki Minaj

Nicki Minaj lo tiene claro: Queen, su nuevo álbum, va a ser un éxito. Tanto es así que ha contado con unas voces de lujo para incluirlas en algunos de sus temas. ¡Así es!

Queen ve la luz este 10 de agosto y Nicki ha dado a conocer la lista de canciones que formarán parte de este trabajo. Eminem, Labrinth, Lil Wayne, Ariana Grande, The Weeknd, Swae Lee, Future y Foxy Brown son las voces que acompañan a la trinitense.

Por tanto, podríamos decir que este nuevo álbum cuenta con sonidos muy diversos, pues el estilo de Ariana Grande no se asemeja al de Lil Wayne y éste tampoco lo hace con The Weeknd.

Lo cierto es que no es el único adelanto que ha publicado Nicki sobre Queen. Ya lo hizo a principios de junio con la publicación de la portada de este disco, en la que aparece vestida de Cleopatra con muy poca tela y sobre el tronco de un árbol. ¡Wow!

Queen es el cuarto álbum de estudio de la intérprete de Chun-Li que llega tras el lanzamiento de The Pinkprint en 2014. Cuatro años de espera con los que sus seguidores casi pierden la paciencia. ¡Pero el día ya ha llegado!

De las canciones que forman parte de este nuevo disco, dos de ellas ya fueron publicadas a modo de single. Este es el caso de Chun-Li y Bed junto a Ariana Grande, su nueva BFF (Best Friend Forever) de la música. Tanto es así que no es la primera vez que la intérprete de God Is a Woman aparece en un disco de Nicki Minaj. Ya lo hizo con The Pinkprint y su tema Get On Your Knees, escrito por Katy Perry.

Nicki Minaj no pierde su esencia con este nuevo proyecto, que cuenta con un gran número de colaboraciones que hacen que su escucha sea dinámica y muy diversa.

Aunque aún no esté publicado en las plataformas digitales, ya es 10 de agosto y eso solo puede significar una cosa: Nicki is back!