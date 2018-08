Sebastián Yatra, Mau y Ricky te ofrecen compañía "si tu novio te termina"

Sebastián Yatra es todo un experto en publicar temas que se convierten en tu nuevo vicio. Y si, además, lo unes a Mau y Ricky, la explosión auditiva está más que asegurada. Así lo han conseguido con Ya No Tiene Novio, el nuevo tema del colombiano que ya es todo un éxito.

Pero eso no es todo, ya que la canción viene acompañada de un videoclip de lo más diverso y colorido. En esta pieza audiovisual, los protagonistas se enfrentan por una chica en varios escenarios. Esto, unido a las escenas en las que un grupo de bailarinas nos deleitan con sus movimientos, convierten a Ya No Tiene Novio en tu nuevo himno del verano.

Yatra casi se ha olvidado del reggaetón en su nuevo tema. Aunque los ritmos se asemejen al género urbano latino, lo cierto es que predomina el moonbathlon, que es un subgénero que fusiona el house con el reggaetón. ¡Lo que lees!

A pesar de haber publicado Quiero Volver, su último tema junto a la argentina Tini, el colombiano no se cansa de convertirse en la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo. Además, lo hace en la mejor compañía. Mau y Ricky son dos hermanos venezolanos que han trabajado con diversas voces del ámbito urbano y latino más sonantes. Becky G, Lali Espósito y Karol G son algunas de ellas.

Así que si aún no has escuchado lo nuevo de Yatra junto a este dúo, ¡dale al play! (No te arrepentirás).