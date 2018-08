BTS adelanta cómo será su regreso con el videoclip de 'Epiphany', su nuevo tema

La vuelta de BTS está más cerca que nunca, pues quedan días para la publicación de Love Yourself: Answer, su nuevo álbum. Pero como manda la tradición, la banda surcoreana ha adelantado cómo será ese regreso a través del lanzamiento de un comeback trailer, es decir, el videoclip de un nuevo tema: Epiphany.

Se trata de una canción interpretada por Jin, el cual deja claro que es importante amarse a sí mismo, y que estará incluido en este nuevo proyecto.

En esta pieza audiovisual, el surcoreano aparece reflexionando en un apartamento, vagando de una esquina a otra y mimetizándote en este ambiente de meditación personal. Pero lo que más llama la atención es que comienza paseándose en blanco y negro y posteriormente su rutina cambia a color. Es decir, cuando aprendes a amarte a ti mismo, todo cambia.

Lo cierto es que no es la primera vez que BTS lanza un trailer a modo de adelanto de los futuros proyectos con los que nos sorprenderán. Ya lo hicieron el pasado 6 de mayo de este año con el lanzamiento de Singularity, un tema interpretado por V que calentaba motores para el álbum de Love Yourself: Tear.

Pero esta vez ha sido Jin el que nos ha avanzado cómo sonará y se verá el disco de Love Yourself: Answer que verá la luz el próximo 24 de agosto. Y sí, también cómo se verá, ya que en el K-Pop suele cuidarse a la perfección la estética que también acompaña a estos nuevos proyectos.

Este nuevo disco forma parte de la trilogía de Love Yourself, compuesta por Love Yourself: Her, Love Yourself: Tear y Love Yourself: Answer.