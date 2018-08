Cher da un soplo de aire fresco a los temazos de ‘Mamma Mia’, ¡dale al play!

La segunda parte de Mamma Mia ha revolucionado a todos sus seguidores y gran culpa de ello la tiene Cher. La cantante se pone en la piel de la abuela de la protagonista, la hija de Donna (la que fuera Meryl Streep en la primera parte) y tiene una aparición estelar al final de la película.

Sin hacer spoiler alguno, uno de los momentazos de Mamma Mia! Here We Go Again es cuando Cher nos deja a todos sin palabras con su aspecto, su voz y su capacidad de interpretación.

La artista, aprovechando el tirón, anunció que publicaría un disco de versiones de ABBA este mismo año. Grabó una versión de Fernando para el musical, para la película también interpreta otros temas como Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) y, ahora, promete el disco Dancing Queen para el 28 de septiembre.

'Dancing Queen' Dancing Queen Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) The Name Of The Game SOS Waterloo Mamma Mia Chiquitita Fernando The Winner Takes It All One Of Us

La portada, como no podía ser de otra forma, nos muestra a la Cher más joven vista nunca. El primer adelanto es Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), uno de los temas con más gancho de ABBA y de la película.

Además, hay que sumar que Madonna sampleó este tema en Hung Up, siendo su intro uno de los más reconocidos de la historia de la música. Lo mejor de todo es que Cher se distancia de las versiones de ABBA y aporta su toque personal, moderniza la canción con una base más dance, más contemporánea.

Hace uso del efecto autotune extremo, del efecto vocoder que nos recuerda a uno de sus grndes exitazos: Believe. Sin duda, Cher ha sabido reinventar un hit y convertirlo en un éxito para este verano. Cher, tan diva como siempre, no falla.