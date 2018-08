Cuando los creadores de The Big Bang Theory y la cadena CBS empezaron a pensar en el casting de la serie, Macaulay Culkin fue uno de los nombres más deseados.

Así lo contó el propio actor en una entrevista que le hicieron en The Joe Rogan Experience.

"Ahora tendría cientos de millones de dólares"

Culkin, la estrella de Solo en casa que en los 90 era uno de los intérpretes más cotizados y con una de las carreras más prometedoras, aseguró que rechazó la oferta hasta tres veces:

"Me persiguieron y dije que no. Era algo como 'Bien, estos dos frikis astrofísicos y una chica guapa vive con ellos. ¡Yuju!'. Ese fue el tono. Decían 'Vamos a conseguir algunos físicos reales para hacer las matemáticas', pero yo pensaba: 'Bueno, estoy bien, gracias'. Luego volvieron a por mí y les dije: 'No, no, no. Una vez más, me halagáis, pero no'. Más tarde regresaron, e incluso mi representante quería que diese mi brazo a torcer",explicó.

Finalmente, como todos sabemos, el actor no apareció y el elenco principal está formado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg y Kunal Nayyar. Cinco intérpretes que se han hecho famosos de forma internacional y que ahora cobran hasta un millón de dólares por episodio.

Por eso mismo, asegura que "ahora tendría cientos de millones de dólares si hubiese hecho esa serie. Pero al mismo tiempo, me estaría dando cabezazos contra la pared".

Algo que no entendemos ya que habría sido la oportunidad que le devolviese la fama que solo tuvo de niño, y por el contrario su estrella se apaga cada vez más, marcada casi unicamente por los escándalos y polémicas.