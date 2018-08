Estamos en pleno verano y la música no falta en nuestros auriculares. Una reunión de amigos en la playa no es una buena reunión de amigos en la playa sin Calypso de Luis Fonsi o One Kiss de Calvin Harris y Dua Lipa. Pero, ¿recuerdas qué temas sonaron en estas mismas reuniones de hace cuatro años?

Por aquel entonces, allá por 2014, Enrique Iglesias era el autor de tus bandas sonoras veraniegas y J Balvin apenas se conocía en el mercado de la música. Eso sí, los ritmos latinos triunfaban tanto como lo hacen ahora.

Y es que hemos contado con un sinfín de himnos veraniegos en los últimos cuatro años. Además de los artistas ya mencionados, nos encontramos con Pitbull, Ariana Grande e incluso Dua Lipa. ¡Menuda variedad!

Nunca viene mal profundizar en nuestra memoria y sacar a relucir esos temas que tanto te han hecho bailar en tus vacaciones de verano.

Así que dale al play y sumérgete en una sesión cargada de recuerdos, ritmos y, sobre todo, mucha variedad. Go!