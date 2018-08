Así es la Mulan de carne y hueso

Hace algunos meses se anunció que dentro de esa vorágine que había llevado a Disney a programar prácticamente todos sus grandes clásicos animados en formato real estaba Mulan. La película sobre la muchacha china que en la guerra contra los hunos se hacía pasar por chico para luchar por su país en el lugar de su padre enfermo ya ha empezado a rodarse.

Lo ha hecho con un reparto encabezado por Liu Yifei tras una búsqueda de la protagonista que duró un año y llevo a la compañía por todo el mundo. Con escándalos recientes como el que rodeó a Ghost in the shell la película no iba a elegir a nadie que no cumpliera los requisitos de cada uno de sus personajes en cuanto a orígenes y raza.

La película se rodará en localizaciones de China y Nueva Zelanda y está dirigida por Niki Caro. La Mulan original llegó a los cines en 1998 y consiguió una nominación a los Oscar y dos a los Globos de Oro. Eso sí, se basa en una historia popular china que a día de hoy sigue en el plan de estudios de todas las escuelas chinas.

El 27 de marzo de 2020 es la fecha escogida para el estreno mundial de Mulan. Hasta entonces seguro que seguimos conociendo infinidad de nuevos detalles.