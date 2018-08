El pacto, El espía que me plantó y Purasangre, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana tenemos menos estrenos que de costumbre, al encontrarnos en medio de la temporada de verano.

Aún así, podremos escoger entre el thriller sobrenatural El Pacto, la comedia El espía que me plantó, la dramedia centrada en dos adolescentes titulada Purasangre, la cinta de animación ¡Vaya bichos! y un drama que llega desde Noruega.

Dos amigas se verán de repente involucradas en una conspiración de alcance internacional, momento en el que una de ellas se dará cuenta de que su ex novio es un espía.

Susanna Fogel (Life Partners) es la directora de esta comedia de acción protagonizada por Mila Kunis (Malas madres) y Kate McKinnon (Y nadie más que tú).

Comedia negra en la que dos amigas que reprenden su amistad, llegan a la conclusión de que un asesinato es justo lo que necesitan para solucionar algunos de sus problemas.

Escrito y dirigido por Cory Finley (Bad Education), este thriller cuenta con las interpretaciones de Anya Taylor-Joy (El secreto de Marrowbone) y Olivia Cooke (Ready Player One).

La llegada de un grillo al pueblo de los bichitos no ha sido bien recibida. Se le acusa de haber secuestrado a la reina, con lo que se verá envuelto en una conspiración para quedarse con el trono.

Francia nos presenta esta cinta de animación para los más pequeños dirigida por Arnaud Bouron (Súper 4, Cosmic Quantum Ray) y el principiante Antoon Krings.

Una chica sufrirá grandes cambios en su día a día después de que su padre descubra que llevaba una doble vida, siendo la perfecta hija paquistaní en casa y una chica noruega normal y corriente cuando sale a la calle con sus amigos.

Desde Noruega viene este drama escrito y dirigido por Iram Haq (I Am Yours) y que cuenta con un reparto liderado por la novel Maria Mozhdah y Adil Hussain (Aiyaary).

Nuestra recomendación:

¿Qué no serías capaz de hacer para evitar la muerte de un ser querido?. La protagonista de este film se las verá con el curso natural de la vida, y hará todo lo posible por evitarlo y poder salvar a su única hija.

España es el país de producción de este thriller paranormal protagonizado por Belén Rueda (Perfectos desconocidos) y la novel Mireia Oriol, con dirección del primerizo en la dirección cinematográfica David Victori.