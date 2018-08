Jennifer Lopez tenía claro de quién quería enamorarse en su próxima película

Second Act es la próxima comedia romántica en la que veremos a Jennifer Lopez en su salsa. Se estrenará en noviembre y nos contará la historia de Maya, una mujer de 40 años que está frustrada porque sus sueños no se han cumplido. Pero tiene la oportunidad de demostrar que todavía tiene tiempo y que los conocimientos que se adquieren en la calle pueden llegar a ser tan valiosos como la inteligencia que te ofrecen los libros.

Y si hay algo que tenía claro la cantante y actriz es de quién quería enamorarse en esta historia. Se lo ha contado a Jimmy Fallon el elegido, Milo Ventimiglia. El chico malo de Las chicas Gilmore, que ahora lo peta con This is us, no podía creérselo.

“Recibí una llamada de mi representante que decía: ‘Jennifer te quiere a ti y solo a ti’ y yo estaba como ‘wow, eso es halagador’”, le contó al mediático presentador.

Ambos tienen serie en la NBC y en sus estudios es donde se encontraron por primera vez. Un suceso que él todavía recuerda. Jennifer rodaba Shades of blue. “La primera vez que nos vimos fue… ya sabes, soy un gran admirador suyo, lo he sido durante años, y estaba allí antes que yo con Ray Liotta. Nuestros camerinos estaban puerta con puerta. Así que cuando ella estaba terminando yo pasaba por allí, casualmente, ya sabes…”, admitió.

Una confesión que le sirvió a Fallon para bromear un poco y hacerle reconocer que, en realidad, lo que él hacía era acecharla. “Sí, estaba al acecho cien por cien”, reconoció. Eso sí, cuando finalmente se cruzaron, lo único que acertó a decirla fue: “Me encanta tu serie”.

Ahora habrá que ver qué tal química tienen en pantalla y si efectivamente Jennifer acertó con su elección, que cuesta mucho olvidarse de Ben Affleck. Aunque que no salten las alarmas, que JLo sigue feliz de la vida con Álex Rodríguez y en esta ocasión el amor ficticio no va a traspasar la pantalla.

Y por cierto, otro de los alicientes de la peli es ver a Vanessa Hudgens que también forma parte del reparto.