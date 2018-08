J Balvin pide a sus colegas que dejen de idealizar la violencia y las drogas… y hay reacciones

Seguro que cuando J Balvin publicó una fotografía de un hombre recogiendo a un niño ensangrentado tras un ataque del Cartel de Medellín en 1993 y lo acompañó de un extenso texto dirigido a sus compañeros reguetoneros, tenía claro que iba a haber una reacción.

Más de un millón de ‘likes’ y miles de comentarios para su petición para no seguir idealizando la violencia criminal y las drogas a través de la música. Parece que no sólo de machismo anda cargado este género.

“Últimamente nuestro género musical anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música”, asegura en redes.

Él es de Medellín, donde nació en 1985, como él mismo aclara, donde tuvo mucho auge en narcotráfico. No podemos olvidar que fue cuna de Pablo Escobar, un hecho que ha marcado histórica y socialmente la ciudad aunque es algo de lo que “no me siento orgulloso, pero es una realidad en ese tiempo era la plena calentura en las calles y por más que lo quisieras evitar y no fueras ‘calle’, algún amigo, conocido o familiar fueron asesinado de las formas más crueles e inhumanas, como exponente del género quiero expresar que esta actitud fue la que dañó por generaciones mi país y afectó la cultura mundial con el mismo vicio”, explica.

Consciente de su lugar de origen, Balvin no comparte ese modo de vida. “Como colombiano de Medellín pues no comparto la película, tengo amigos en todos los niveles sociales y los más calle ‘malos de verdad’, ni hablan, ni se sienten orgullosos de lo que son, tampoco lo aconsejan, ni mucho menos usan redes sociales. Para mí es un chiste lo que está pasando. Mejor hagamos música!”, continúa pidiendo.

Y es que, todas estas palabras no son más que una crítica a algunos compañeros de profesión que enfatizan este mundo criminal. A esos “me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuántos de los más ‘calle’ del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad, respeto para lo que son calle y guardan silencio porque su dolor y su realidad es mejor no contarla pero cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar es una mierda de vibras cuando vinimos es a poner a la gente a bailar y hacerlos felices”, concluía.

En el punto de mira

Aunque en su texto no da ningún nombre son muchos los que han pensado en Anuel AA, el reguetonero que en junio de 2017 fue condenado a 30 meses de cárcel en Puerto Rico por posesión de armas de fuego y que salió en libertad recientemente.

Tras su salida ha publicado Brindemos, un single que comparte con Ozuna en el que asegura que “yo soy intocable como Pablo (Escobar) en Medellín”. El vídeo en youtube, en tan solo una semana, ha superado los 24 millones de visualizaciones.

Aunque Balvin no le ha mencionado debe haberse sentido aludido porque es uno de los que ha reaccionado a través de las redes sociales. “Yo no tengo nada que demostrarle a nadie, ustedes todos vieron las noticias cuando a mí me trancaron y no es que yo esté orgulloso de eso pero estoy orgulloso de mí mismo que puse todo en las manos de Dios y salí de la prisión y me superé en la vida y ya no me siento perdido”, explica en su defensa, asegurando que él es el mismo de siempre y que ni la fama ni el dinero le han cambiado (y sí, he corregido muchas de sus faltas de ortografía al transcribir el mensaje).

“En la vida yo aprendí que aunque hagas las cosas bien o mal, como quiera, van a hablar mierda!!! Yo soy más hijueputa que todos ustedes pero mi corazón es más puro que el de todos ustedes. En mi vida yo nunca tuve un carajo y ahora que tengo yo lo más que hago es ayudar a los que necesitan ayuda, todo el que a mí me conoce sabe el corazón que yo tengo y saben que a mí no me importa lo que digan de mí. A veces todo el odio que tengo por dentro me controla pero yo estoy bendecido”, continua.

Y para el mundo, no sabemos si especialmente para Balvin, un aviso: “Y ya que yo hablo tanta mierda según todos ustedes, el álbum mío con Ozuna se va a llamar Los Dioses”.

Más reacciones

Anuel AA no es el único que se ha pronunciado tras la petición de Balvin. El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también ha querido agradecer su gesto hacia su ciudad. “Alguien tenía que decirlo. Exaltar la cultura mafiosa nos hace mucho daño como sociedad. Nunca negar lo que vivimos y entender que todavía nos falta mucho para superar tanta violencia. Como ciudadano y como alcalde de Medellín te doy las gracias”, escribía en redes.

No solo es un gran músico, es un gran líder.

Gracias Jose @jbalvin ! Alguien tenía que decirlo. Exaltar la cultura mafiosa nos hace mucho daño como sociedad. Como Ciudadano y como Alcalde de Medellín te doy las gracias. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Gracias parcero. https://t.co/yHBNO3Mz4d — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 14 de agosto de 2018

“Más claro no se puede decir”, escribía De La Guetto en referencia a las palabras de Balvin. Nicky Jam o El Dominio, han compartido su mensaje como símbolo de apoyo a su mensaje. Y Residente, no dudó en refrendar sus palabras y enfatizar esa necesidad de erradicar la violencia.

“Aprovechando el último post de J Balvin, el cual me pareció absolutamente necesario. Latinoamérica tiene que darle el ejemplo al mundo. No hay que imitar a los ‘raperitos’ de USA que no saben lo que es arriesgar su vida por medio de la música para un mensaje como lo hizo Víctor Jara por ejemplo. El ‘maleanteo’ no es lo que nos hace grandes, lo que nos hace grandes es que somos un continente sin piernas pero que camina”, expresaba el cantante de Calle 13.

Por su parte, Zion, ha compartido una foto suya junto a Anuel AA junto a la frase: “Ella es una hipócrita”. Y no solo eso, añadía, “vamos a dar señales de amor en vez de odio mi gente”.