Las inquietantes fotos de Lady Gaga nos hacen pensar que ‘Mother Munster’ podría volver

No. Parece que no vamos a ver a Lady Gaga en la piscina descansando sobre un flotador de moda ni a bordo de un yate surcando las aguas al modo celebritero. Ella nunca ha sido de clichés y su verano no es como el de muchos otras.

Ella no para de trabajar y en eso está empleando estos meses. Junto a la promoción de Ha nacido una estrella, la peli que protagoniza junto a Bradley Cooper y que se estrenará este 31 de agosto en el Festival de Cine de Venecia, se suma el anuncio de su doble residencia en Las Vegas bajo el nombre de Enigma y Jazz and piano.

Pero eso no es todo. También está trabajando en un par de discos, uno de jazz que sucederá al último que publicó junto a Tony Bennet y el suyo propio. Y ahí es donde nos han llevado las últimas tres fotos que ha publicado. Sin duda, un tríptico de lo más inquietante que, con deformidades de Photoshop, nos ha remitido a los tiempos más monstruosos de Born this way.

Junto a las fotos no hay ninguna descripción que nos ayude a entenderlas salvo el nombre del fotógrafo: Eli Russell Linnetz, un habitual de Kanye West. Él tampoco ha querido dar más detalles salvo los nombres del equipo que han creado estas imágetes: Peluquería de Frederic Aspiras, maquillaje de Sarah Tanno y estilismo de Bernhard Willhelm.

Como es el mismo equipo que ha diseñado la campaña de su residencia en Las Vegas podemos intuir que será un apunte de lo que la cantante va a ofrecer en ese espectáculo aunque, puede que sea un adelanto de su próximo disco para dejarnos claro que ha dejado atrás su lado más folk de Joanne para regresar a su sello de identidad más excéntrico e imaginativo.

El caso es que Lady Gaga nunca deja de sorprendernos y que pronto sabremos el significado de estas imágenes que nos auguran un buen momento creativo de la artista.