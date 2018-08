Bruno Mars ya ha encontrado sustitutos de Cardi B

Bruno Mars se encuentra en un descanso de su gira mundial The 24K Magic Tour, con la que ya ha recorrido todos los continentes. Pero tras recibir la noticia de que Cardi B no lo acompañaría como telonera debido al reciente nacimiento de su bebé, Bruno ha tenido que ponerse manos a la obra para encontrar un sustituto. ¡Y lo ha conseguido!

Pero eso no es todo, ya que no será un solo artista el que ocupe el lugar de la intérprete de I Like It, sino cuatro. ¡Lo que lees! Ciara, Ella Mai, Charlie Wilson y Boyz II Men acompañarán al de Honolulu en esta gran gira.

El protagonista lo ha anunciado de la forma más divertida, casera y original. No lo ha hecho como el típico anuncio a través de un texto en sus redes sociales. ¡Ni hablar! Bruno ha publicado un vídeo en el que demuestra sus capacidades para manejar el Photoshop (o Paint). Así es. El artista va anunciando a sus teloneros uno a uno mientras arrastra sus imágenes en lo que parece una plantilla de un programa de edición. "Olvidaba lo malo que soy con el arte".

Hath the game changeth??? 🤔

Cuando Cardi B anunció que no formaría parte de esta aventura el pasado 27 de julio, Bruno le respondió a través de una publicación en Instagram. En ella, demostró ser un verdadero amigo expresando su más profunda admiración por la cantante y enviando muchos abrazos a su pequeña. ¡Qué bonito!

Bruno Mars visitó Madrid y Barcelona durante la gira durante el pasado mes de junio de la mano de Los40.

Pero el intérprete de Finesse ya ha encontrado nuevos sustitutos con los que no le faltará la fiesta en los conciertos restantes por América del Norte, que concluirán el próximo 11 de noviembre en Honolulu. ¡Wow!