Antes de estrenarse el pasado viernes 10 de agosto en Netflix, todo el mundo ya estaba hablando de la serie Insatiable. La nueva serie adolescente ha estado en el punto de mira desde que la famosa plataforma de streaming lanzó el tráiler oficial. ¿El problema? Que muchos han visto en la serie ataques a la gente con sobre peso. De hecho, antes de su estreno ya se estaban recogiendo firmas para que no llegase a ver la luz del día, consiguiendo que miles de personas firmasen la petición en Change.org.

Finalmente Insatiable se ha estrenado y, aunque la serie deja mucho que desear en calidad, la gente sigue hablando de ella. Sobre todo de su protagonista: la actriz Debby Ryan.

Debby se ha convertido en una de las chicas del verano gracias al estreno de la serie. Es lo que tiene protagonizar una serie en Netflix, que te catapulta al estrellato mundial y sino que se lo pregunten a los protagonistas de La Casa de Papel.

Pero no se trata de una nueva promesa, ¡ni mucho menos! Para todos aquellos millennials que continuaban viendo Disney Channel a principios de esta década es una cara conocida. Y es que Debby ha aparecido en varias series del canal.

En 2008, con 15 años se convirtió en una de las protagonistas de Hotel Dulce Hotel: Todos a Bordo junto a los gemelos Sprouse. Tres años después, con 18 años, la productora le dio su propia serie: Jessie.

Por supuesto, como toda ex chica Disney, Debby también canta. La actriz cuenta con varios singles donde se puede ver que también tiene madera de cantante. Es más, en 2013 fue telonera de Fifth Harmony junto a su grupo The Never Ending.

Debby Ryan cantando Secondhand

En cuanto a sus redes sociales, Debby es muy activa en Instagram, donde cuenta con más de ocho millones de seguidores y sumando.

Aunque la serie Insatiable no cuente con toda la simpatía del público, Debby nos ha cautivado desde el primer momento. ¿Contará Netflix con ella para futuras producciones?