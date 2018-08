Cuando miramos las cuentas de los principales influencers de nuestro país muchas veces pensamos, ¿por qué a mí no me quedan tan bien las fotografías y mi muro de Instagram no es tan armónico como el suyo?

Una respuesta puede ser que tras esas cuentas suele haber profesionales que hacen que esas fotografías destacan e impacten generando que los followers no paren de multiplicarse.

Coincidiendo con el Día de la fotografía, este 19 de agosto, la empresa española de marketing de influencers, SammyRoad, ha realizado un top con los fotógrafos de influencers más relevantes de nuestro país.

“Gracias a las redes sociales hemos descubierto fotógrafos con mucho talento a los que antes era muy difícil acceder y que están especializados en distintos tipos de contenido como moda, lifestyle, food, travel…”, explica Marta Nicolás, cofundadora de SamyRoad, “aunque no es 100% necesario para el influencer contar con un fotógrafo profesional, éste siempre aportará calidad aumentando su engagement”.