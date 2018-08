Novedades musicales de agosto: Ariana Grande, Sam Smith con Calvin Harris y Álvaro Soler

Agosto no suele ser mes de grandes novedades musicales, pero este viernes 17 la excepción viene marcada por la publicación del flamante nuevo disco de Ariana Grande: Sweetener, uno de los lanzamientos más dulces de la semana y de la temporada. También llega Promises, el nuevo hitazo de Sam Smith junto a Calvin Harris y Jessie Reyez o el último single de Álvaro Soler titulado Ella.

Calvin Harris y Sam Smith acaban de firmar un hit. / Promocional

Novedades del viernes 17 de agosto

Breathin - Ariana Grande (de su disco Sweetener) La diva de Boca Ratón (Florida) ya nos había dado algunas pistas de qué íbamos a encontrar en su cuarto trabajo discográfico, producido y tocado por la varita mágica de Pharrell Williams. Con canciones como No Tears left to Cry, God is a Woman o The Light is Coming con Nicki Minaj nos condujo a su nuevo yo, el de una artista más fuerte, más independiente y más talentosa que nunca.

Ahora es momento de tomar aire y mostrarle al mundo Breathin, el single escogido por la artista para presentar todo su álbum. Un disco que por cierto, parece marcado por sus últimas relaciones, por un lado la ruptura con Mac Miller y por otra su recién estrenado amor con el actor Pete Davison a quien dedica un track de Sweetener. En este álbum encontramos también colaboraciones estelares como la de Blazed con Pharrell y Borderline junto a Missy Elliott.

Promises de Sam Smith, Calvin Harris y Jessie Reyez. No sabemos qué pasa por la cabeza de Calvin Harris últimamente que todo lo que toca lo convierte en éxito. Este Promises, interpretado por el británico Sam Smith y la canadiense Jessie Reyez es una delicia que sigue los pasos del hit One Kiss (de Harris & Dua Lipa) que tanto estamos bailando este verano.

Ella de Álvaro Soler. El cantante y compositor barcelonés sabe cómo granjearse el fervor del público y acaba de lanzar Ella, su nueva apuesta tras el brutal éxito de La Cintura. Un tema de pop latino (¡con un estribillo muy pegadizo!) que estará incluido en su segundo disco de estudio, titulado Mar de colores.

Real Friends de Camila Cabello y Swae Lee. Mientras sigue girando con Never Be The Same Tour, Camila decide exprimir su primer disco en solitario y lanzar ahora Real Friends, su nuevo single junto al rapero y productor estadounidense Swae Lee. Un bálsamo de pop para los oídos.

Happier de Marshmello y Bastille. El músico y productor estadounidense Marshmello se alía con el grupo británico Bastille para dar forma a esta nueva canción, que es todo un golpe de realidad: para que alguien sea feliz, alguien tiene que sufrir.

Complicado de Blas Cantó. El solista murciano está decidido a hacerse un hueco en la música pop de nuestro país con canciones como esta desgarradora balada en la que juguetea con su voz y con una letra que pivota entre lo difícil de algunas situaciones y posibles situaciones.

Made For Now - Janet Jackson y Daddy Yankee. Una de las sorpresas de la semana es esta insólita colaboración entre dos leyendas de la música como Janet Jackson y Daddy Yankee. La artista estadounidense no ha querido dejar pasar la oportunidad de colaborar con el rey del reggaetón y el resultado ha sido este tema producido por Harmony Samuels.

Y si te has quedado con ganas de más, también se lanzan las nuevas canciones de Jess Glynne, All I Am, Paul McCartney, Fuh You y Portugal.The Man: Tidal Wave.