Janet Jackson y Daddy Yankee se montan una fiesta multicultural con mucho color

‘Carpe Diem’, ese es el mensaje con el que Janet Jackson regresa a la música tras su álbum de 2015, Unbreakable. Y no llega sola sino acompañada por Daddy Yankee, en una muestra más del poderío de la música urbana de origen latino.

No sabemos si Michael Jackson hubiera acabado colaborando con algún reguetonero pero, desde luego, su hermana no ha dudado en unir fuerzas con uno de los estandartes del género para montarse una fiesta que pone de manifiesto las raíces y no sólo a través de la música.

El vídeo fue rodado en Nueva York bajo la dirección de Dave Meyers y recoge una fiesta que se traslada a las calles y llena de color un barrio en el que la diversidad cultural es una de sus señas de identidad.

Janet Jackson se convierte en una especie de maniquí que va luciendo diferentes estilismos que no dejan indiferente a nadie. Con el cinturón ancho como accesorio estrella va variando entre vestidos tipo alfombra roja y vaqueros rotos, en unas combinaciones estudiadas al detalle y apoyadas por el trabajo de peluquería.

Y a medida que transcurre el vídeo y pensamos que en esta ocasión Janet nos va a privar de una de sus habituales coreografías va y se lanza junto a bailarines escogidos por ella misma y su asesor de lugares tan diversos como Ghana, Nigeria, Granada, Trinidad o Estados Unidos.

Como recoge El Nuevo Día, tanto ella como Yankee han aparecido en el programa de Jimmy Fallon para presentar esta nueva canción y allí ha aclarado la cantante su conexión con el reguetón.

“Mi guardaespaldas, que ha trabajado para mí desde hace 22 años, toca y escucha música de reguetón y habíamos escuchado los éxitos de Daddy Yankee. Me encanta su música y lo que significa para su gente”, explicó.

El boricua también tuvo elogios para su partner: “Sus proyectos musicales son épicos e históricos. Me sentí como cuando era chamaquito y veía los vídeos de Michael Jackson y me sentí parte de esas películas con Janet Jackson. Ellos dos son artistas que han hecho historia. La energía se notaba; lo más importante, las culturas africana y caribeña, disfrutando con todas las razas, los americanos, afroamericanos, latinos, asiáticos, todo el mundo reaccionando a través de la música. Fue increíble”.