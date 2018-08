Llevan 18 años separados pero lo cierto es que en este tiempo la relación de Demi Moore y Bruce Willis no ha hecho más que fortalecerse. Ahora les hemos visto unidos para celebrar los 30 años de su hija Rumer que se montó un fotomatón que nos ha permitido ver estampas familiares de esas para enmarcar.

Una fiesta a la que no faltaron ni sus padres ni sus hermanas Scout y Tallulah. “Oh, mi hermana mayor, mi mejor amiga. Me cautivas con tu ternura vulnerable. Eres rara hasta la médula, estás llena de amor y compasión. Eres tan fuerte, tan feroz, te esfuerzas por crecer y ser mejor cada día y he visto los frutos de tu trabajo. Sé que 30 puede parecer grande y escalofriante pero vas a prosperar este año y creo que será el mejor hasta ahora”, escribía su hermana Scout.

“Eres realmente encantadora cuando permites que tu yo más puro brille y eso es lo que más deseo para ti. Permite que el resto del mundo tenga e honor de verte en tu forma más auténtica, como yo tengo el privilegio todos los días”, añadía.

Parece que la familia está realmente unida. No hay más que leer las palabras de su hermana Tallulah: “Tres décadas de imparable poder. Eres la primera gran persona que conocí y que me dio el privilegio de poder seguir su camino y que metafóricamente se dio contra un palo muchas veces para que yo no tuviera que hacerlo. Eres una líder y sabes escuchar y haces una pausa y lo intentas, especialmente cuando algo es difícil para ti, tú lo intentas. Te amo mi soñada amiga. Los 30 te sientan espectacular”.

Parece que, aunque separados, Bruce Willis y Demi Moore han hecho una buena labor de unión familiar y pueden presumir de tener tres hijas muy unidas. “Gracias por hacerme”, es lo que ha acertado a poner la homenajeada como agradecimiento a sus padres.