Siete podcasts musicales que debes tener en el radar

El verano (sí, aún quedan días de verano) es uno de los mejores momentos para descubrir música y nuevos formatos de consumo, por eso hoy hemos querido recopilar algunos de los podcasts musicales gratuitos más interesantes del momento.

Programas de radio, nativos digitales, españoles o foráneos, estos podcasts cambiarán tu manera de escuchar y percibir el universo musical que rodea a tus artistas favoritos. Desde Sofá Sonoro de Cadena Ser a podcasts indies o los míticos programas de la norteamericana NPR.

Quizás debería haber recomendado este serial al principio del verano, pero nunca es tarde para engancharse a estos exquisitos seriales en audio.

Tótems del siglo XX: Sofá Sonoro de Cadena Ser

Alfonso Cardenal dirige y presenta un programa imprescindible para los amantes de la mejor música de todos los tiempos. Cada espacio es un monográfico que repasa la vida y obra de una figura clave de la música del siglo XX. En su diván hertziano se sientan especialistas y voces autorizadas para sumergirnos en la leyenda de artistas como Amy Winehouse, Bruce Springsteen, Patti Smith, Van Morrison, David Bowie, Leonard Cohen Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Nirvana...

Una pista de una hora de duración que puedes escuchar aquí.

Novedades musicales: All Songs considered de NPR

Para estar al día de los últimos lanzamientos internacionales, ya sean canciones o discos, All Songs considered de la National Public Radio estadounidense es uno de los podcast musicales más populares. En este espacio de entre 25 y 40 minutos de duración, los nerds (como ellos mismos se denominan) Bob Boilen y Robin Hilton te cuentan en su sección New Music Friday las canciones esenciales que se publican cada viernes (día de lanzamientos, ya sabes). Eso sí, está muy localizado en Estados Unidos.

En el mismo podcast puedes encontrar monográficos de artistas, festivales o géneros. Toda la música es comentada y analizada por los propios presentadores y periodistas musicales especialistas en cada género o tema. Escúchalo en iTunes y en el site oficial de NPR

Historias musicales: Rolling Stone Music Now

En este podcast de la revista especializada más importante encontrarás un poco de todo: desde análisis de las principales portadas de Rolling Stone, entrevistas completas con artistas hasta reportajes sobre la canción del verano o artículos de opinión sobre plagios y otras polémicas musicales. Te recomendamos especialmente los monográficos de artistas (The life and music of) y los repasos a fenómenos musicales. Uno de los más recientes este: How Camila Cabello Conquered Pop.

Brian Hiatt presenta estos viajes musicales de unos 40 minutos de duración en los que siempre cuenta con los mejores invitados y voces autorizadas. Escúchalo aquí.

Imagen del podcast de Rolling Stone. /

Música recóndita: El Mapa Secreto de Diego Manrique

El periodista musical Diego Manrique presenta este espacio de Radio Gladys Palmera en el que explora facetas olvidadas o poco conocidas de los mejores artistas de todos los tiempos. También hace recorridos por los géneros y subgéneros musicales que más le interesan; así, estilos como el soul, el jazz, el funk o la psicodelia encuentran refugio en su programa.

Escúchalo en el site oficial de Gladys Palmera o en iVoox.

Todo el pop internacional: New York Times Popcast

Después de apostar fuerte por el audio online con The Daily, el New York Times nos propone este espacio semanal titulado Popcast en el que cobran protagonismo noticias sobre música, nuevas canciones, discos y todo lo que rodea el universo de los artistas más relevantes.

En alrededor de una hora de duración, el editor Jon Caramanica, acompañado por colaboradores e invitados, ofrece discusión y análisis sobre las historias más destacadas del pop, de acuerdo con el criterio del New York Times. Escúchalo aquí y en iTunes.

El Popcast de The New York Times se ve así. /

Las sesiones de Los Residentes de M80

Los Residentes es la propuesta de M80 Radio para relajarte con la mejor música después de un día duro. De lunes a jueves a partir de las 23 horas (y en podcast cuando quieras), cuatro expertos toman la emisora para degustar la mejor música de todos los tiempos.

Fernando Navarro, crítico musical de El País, Alfonso Cardenal, presentador de Sofá Sonoro de La Ser, Iñaki De la Torre, músico y periodista, y Jorge Albi, agitador cultural, comunicador y prescriptor, manejan el cotarro y dejan su sello personal en cada sesión. Escúchalos en m80radio.com.

Actualidad y universo 'charts': el Pop Shop de Billboard

La revista especializada Billboard, considerada la biblia musical de Estados Unidos, reúne varios tipos de podcasts de gran calidad sobre su universo de listas.

Ketih Caulfield y Katie Atkinson repasan las entradas más fuertes, las posiciones más relevantes y los artistas con más pegada de la lista de canciones HOT 100, pero también abordan los últimos lanzamientos musicales y cubren los grandes eventos musicales de su país en Pop Shop. En los últimos programas hablaron con Troye Sivan sobre su último lanzamiento: Bloom, o Ed Sheeran sobre su próximo álbum documental. Puedes escucharlos aquí.

Objetivo: las listas. Imagen promocional del podcast Chart Beat. /

En el canal de Billboard encontrarás además un podcast específico sobre todo lo que rodea al universo de las listas de Billboard (Chart Beat), sobre música alternativa (AlternativeFacts) y música latina Latin Connection, que es un locurote de podcast, mitad en inglés mitad en español.