Así es como Millie Bobby Brown demuestra que es una gran fan de Taylor Swift

Cada vez estoy más convencida de que Millie Bobby Brown acabará publicando un disco, de hecho, en alguna ocasión he imaginado cómo sería su carrera musical. Hemos podido verla cantar en multitud de veces y sabemos de sobra que sabe defenderse micrófono en manos. Además, no deja de presumir de su amistad con Drake al que seguro que acabará pidiendo consejo.

Y, mientras, va haciendo amigas en la industria, de las que tienen influencia. Hace unos días la veíamos en el backstage de uno de los conciertos de Taylor Swift haciéndose una foto con ella. La cantante, por su parte, publicaba en sus stories varias imágenes de la actriz bailando y cantando durante su concierto como parte del público.

Y esa admiración por Taylor Swift parece que no cesa de crecer. Millie Bobby Brown ha demostrado que se sabe de principio a fin las canciones de su ídolo y, por eso, no ha dudado en cantarlas en uno de sus viajes, demostrando que James Corden no tiene la patente de famosos cantando en coche.

Look what you made me do, Trouble o Shake it off son algunas de las canciones que la actriz se sabe de memoria. Parece que el concierto al que asistió la semana pasada le ha sabido a poco o le ha dejado con el subidón Swift.