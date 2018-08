Lana del Rey suma otro alegato pacifista en sus redes tras las críticas por actuar en Israel

Lana del Rey pasa por una de las etapas más políticas, por decirlo a sí, respecto a su música. Quizá por ello, la artista vuelve a estar en el centro de la crítica tras confirmas que actuará dentro de poco en Israel.

La cantante ha decidido dar un concierto en septiembre en el festival Meteor de Tel Aviv, decisión que le ha costado críticas por parte de sus seguidores y la cual ha tenido que justificar a través de las redes sociales.

“Hemos aceptado actuar en el festival con la intención de tocar para los chavales de allí y mi plan era hacerlo con una energía cariñosa y un énfasis temático en la paz. Si no estás de acuerdo, lo entiendo. Veo ambas partes. Pero mi banda y yo llevamos meses tocando alrededor del mundo dentro de los casi 10 años que llevamos juntos. Y vamos a viajar a un lugar al que muchas grandes bandas van a tocar, y en este mismo festival. No siempre estamos de acuerdo con la política de los lugares en los que tocamos, incluso dentro de nuestro propio país. A veces ni siquiera nos sentimos seguros, depende de cuán lejos estemos, pero seguimos viajando. Somos músicos y hemos dedicado nuestras vidas a la carretera”.

Estas han sido las palabras de Lana del Rey, unas declaraciones en las que destaca "que la música es universal y que debería unirnos". La artista, además, continúa diciendo que “tocar en Tel Aviv no es una declaración política ni un compromiso para con la política de allí, de igual manera que cantar en California no significa que esté de acuerdo con las opiniones de mi gobierno actual, o con acciones a veces inhumanas. O que apoye a mi presidente, quien se burla públicamente de la gente discapacitada en los mitines. No estoy comparando la gravedad de ciertas desgracias que han ocurrido en Israel con los problemas actuales a las que nos enfrentamos aquí, lo único que digo es que yo solo soy una cantante, y estoy haciendo lo mejor que puedo para navegar las aguas de las constantes y tumultuosos obstáculos en los países azotados por la guerra que visito cada mes. Mis intenciones son mejores que las de mucha gente que conozco”.

Vamos, que la decisión de tocar en Tel Aviv parece que está más que tomada. A diferencia de Lorde, que canceló un concierto en esta ciudad por las críticas y la polémica generada, parece que Lana del Rey lo tiene claro.