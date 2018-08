El emocionante discurso de Jennifer Lopez al recibir el premio a la trayectoria en los MTV VMA 2018

La noche de ayer se convirtió en uno de los días más especiales para Jennifer Lopez al recibir el Premio Michael Jackson Video Vanguard a la trayectoria. Tras presentar la gala de los MTV Video Music Awards con una épica puesta en escena en la que sólo faltaron los fuegos artificiales, JLo pronunció uno de los discursos más emotivos de la velada.

Para hacerse aún más merecedora del galardón, la artista presentó su show como un ‘medley’ de los mejores ‘hits’ de su carrera musical, entre los que no faltaron sus famosos Waiting For Tonight, Get On The Flor, Jenny From The Block y Love Don’t Cost Nothing. La performance contó con la participación del rapero Ja Rule en el tema I’m Real.

Jennifer López durante su actuación en la gala de los MTV VMA 2018 / Photo by Theo Wargo/Getty Images / Getty Images

Jennifer López es la primera mujer latina en ganar el premio en honor a Michael Jackson, primer gran revolucionario del videoclip musical. La reina del Bronx, nominada también en otras categorías como ‘Mejor Colaboración’ y ‘Mejor Video Latino’ por la canción Dinero, que interpreta junto a DJ Khaled y Cardi B, subió al escenario para pronunciar unas palabras.

En el discurso no pudieron faltar los agradecimientos a las numerosas personas que han contribuido y apoyado a la cantante durante sus casi 20 años de trabajo desde que en 1999 debutase con el sencillo If You Had My Love. Pero fue en el momento en el que JLo hablaba de sus hijos Emme y Max, ambos presentes en la gala, cuando no pudo contener el llanto: “Cuando dos pequeños ángeles llegaron a mi vida todo cambió, sabía que tenía que ser mejor, tenía que llegar más lejos, tenía que ser más fuerte de lo que había sido antes, fue ese amor incondicional que mi carrera y mi vida entera mejoró en todo sentido y ahora, hoy estoy aquí más fuerte y mejor que nunca, así que gracias Max y Emme.”

También le dedicó unas intensas palabras a su actual pareja Álex Rodríguez, ex jugador de los Yankees, que pocos días antes había colgado en sus redes sociales videos y fotos reconociendo el gran trabajo de preparación que Jenny estaba llevando a cabo para su presentación. "Eres como mi alma gemela, somos como imágenes en un espejo. Me haces dar cuenta que el cielo no es límite, que el universo es infinito y que hay muchas cosas por hacer y experimentar y no quisiera hacerlo con nadie más que contigo", eran las palabras elegidas para dirigirse a él.

La gala de los MTV estuvo cargada de muchos momentos inolvidables y de merecidos premios para grandes artistas actuales como Camila Cabello, ganadora de ‘Artista del año’ y 'Mejor Videoclip' por Havana, y Cardi B como ‘Mejor artista nueva’ y 'Canción del Verano' por I Like It, su tema junto a Bad Bunny y J Balvin.