Ahora sí que sí: Avril Lavigne vuelve en septiembre

Llevamos años escuchando que Avril Lavigne va a volver a sacar disco (porque no, no está muerta), pero parecía que la fecha de lanzamiento nunca iba a llegar. Aunque la canadiense lleva meses hablando de su nuevo trabajo, nunca nos llegamos a creer del todo que estuviese listo para este año –porque no queríamos hacernos falsas ilusiones- hasta ahora.

La cantante ha asegurado en su cuenta de Instagram que vamos a escuchar algo en septiembre: “No puedo esperar a septiembre. Fin de semana de relax para la grabación del vídeo esta semana”.

Vamos, que la cantante de Sk8ter Boy se ha puesto las pilas y no solo va a lanzar tema el próximo mes, también videoclip.

Junto al texto, la artista ha subido una foto donde aparece con un look muy retro que nos recuerda a la mismísima Nancy Sinatra. ¿Se tratará de una pista de hacia dónde van sus nuevos sonidos?

Cabe recordar que en abril la cantante reconoció que llevaba nada más y nada menos que tres años trabajando en el disco. Además, aseguró que las letras iban a ser muy profundas. ¿Habrá compuesto un nuevo Complicated?

Estamos seguros de que todos aquellos adolescentes que crecimos escuchando a la buena de Avril, le daremos una oportunidad al disco. Porque para nosotros siempre será la princesa del punk.