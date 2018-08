El homenaje de Madonna a Aretha Franklin que no ha gustado a todo el mundo

Han pasado cinco días desde que Aretha Franklin, la reina del soul, nos dejase. El pasado jueves, una de las voces más importantes de la historia de la música fallecía a los 76 años de edad. Desde entonces, hemos visto como algunas de las figuras más reconocidas de la industria le rendían homenaje: desde Ariana Grande hasta Adele, pasando por Bruno Mars.

Por supuesto, Madonna también ha querido rendirle un pequeño homenaje a Aretha: de reina del pop a reina del soul. Lo que no tuvo en cuenta la ambición rubia es que a la hora de rendir tributo a alguien tienes que hablar más de esa persona que de ti misma.

El discurso tuvo lugar este lunes en los premios MTV Video Music Awards (VMA’s). La diva, que acaba de cumplir sesenta años, dio un discurso de diez minutos donde terminó hablando de ella misma.

Para empezar, Madonna recordó sus inicios en la industria cuando, siendo solo una aspirante, audicionó cantando a capela You Make Me Feel Like a Natural Woman de Aretha. Aunque consiguió el puesto para trabajar en Paris, finalmente decidió seguir sus sueños y volver a Estados Unidos para aprender a tocar la guitarra. Y parece que no se equivocó.

“Nada de esto me hubiese pasado sin nuestra reina del soul. Ella me ha llevado hasta donde estoy y sé que influenció a muchos de los que están presentes esta noche. Quiero agradecer a Aretha por empoderarnos a todos nosotros. Respeto. Larga vida a la reina”, finalizó Madonna su discurso.

El problema que han visto algunos de los seguidores de Aretha es que la intervención de la reina del pop habló demasiado sobre sí misma en el discurso. Vamos, que Madonna podría haber tenido un poquito más de tacto y recordar más momentos de la diva del soul.

Los VMA’s han sido el primer evento que hay reunido a gran parte de los artistas musicales más importantes del momento. Por ello, eran muchos los que esperaban un homenaje a la altura de Aretha Franklin. Eso sí, gracias al discurso hemos descubierto otro capítulo de la vida de Madonna.