‘Sweetener’ de Ariana Grande rompe récords

Sin lugar a dudas Ariana Grande está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Tras meses y meses creando expectación sobre el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Sweetener, el pasado viernes los arinators de todo el mundo por fin pudieron escucharlo completo.

Tenemos que reconocer que el disco ha cumplido todas las expectativas que se esperaban. Con Pharrell Williams en la mitad de los créditos del disco, Ariana ha vuelto a triunfar y los números la avalan.

Grande ha conseguido ser la artista femenina con el mejor estreno de un álbum en Spotify. Solo el primer día de lanzamiento, su disco consiguió un total de 15 millones de reproducciones. Además, se posicionó en el primer puesto de ventas de Itunes en 90 países. ¡Casi nada!

Pero la cosa no se queda ahí. Breathing ha consegudo posicionarse en el tercer lugar de las canciones más escuchadas de Spotify con un total de 42,7 millones de reproducciones.

Por supuesto, no es la única canción de su nuevo disco que se encuentra en el top de la famosa plataforma de Streaming: God is a Woman y No Tears Left To Cry continúan entre los temas más reproducidos.

Además, su video No Tears Left To Cry ha conseguido ganar el VMA a mejor vídeo pop del año. Vamos, que Sweetener le está dando muchas alegrías a la cantante de Boca de Ratón.

Estamos seguros de que el efecto Sweetener solo acaba de empezar y que el álbum va a dar mucho más que hablar. Aunque sea solo por los videoclips que a Ariana le quedan por lanzar.