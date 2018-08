Top Gun: Maverick es el nombre escogido para la secuela de Top Gun que prepara Tom Cruise y que se lanzará en todo el mundo si se cumplen los plazos – y el actor no se rompe ningún hueso – el 12 de julio de 2019.

El elenco principal de esta nueva entrega está conformado, además de por Tom Cruise, por Jennifer Connelly, Val Kilmer, Glen Power, Miles Teller, Jon Hamm y Ed Harris. Solo Kilmer ya estuvo en la primera película de 1986. Otra de las protas de la original era Meg Ryan, quien tampoco estará en esta.

La película, según reconoció Cruise en una entrevista hace ahora dos años, va a seguir la estela de la estrenada hace ahora 32 años con mucho hueco para la nostalgia, aviones y competición.

Todo lo que sabemos de la secuela de Top Gun

Joseph Kosinski dirigirá la película en la que Cruise tomará una participación de lo más activa como ya ha hecho en Misión Imposible: Fallout en la que ejerce de protagonista y de productor ejecutivo de la cinta.

El 31 de mayo se inició el rodaje de la secuela de una película que recaudó 357 millones de dólares alrededor del mundo y se llevó un Oscar a la Mejor Canción por Take my breath away de Berlin.