Si hay algo que destacó en aquel choque de trenes que se hizo llamar Liga de la Justicia fue, con permiso de la siempre maravillosa Wonder Woman, el personaje al que encarnaba Ezra Miller, Flash.

Divertido, inocente y con un punto gamberro el superhéroe que corría a la velocidad de la luz The Flash tendrá película propia y, como no podía ser de otro modo, estará interpretado por Ezra Miller.

Según cuenta Screenrant la película inicia su rodaje el 5 de febrero de 2019 y se estrenará a nivel mundial en la primera mitad de 2020.

The Flash ya tiene confirmación oficial

Antes podremos disfrutar de The Flash en la segunda parte de Liga de la Justicia que podría estrenarse en junio de 2019 si el proyecto finalmente se lleva a término pues, aunque los datos de taquilla no fueron del todo malos, las críticas fueron despiadadas.

Así que queda en manos del propio Aquaman, que estrena película en noviembre, de Wonder Woman 1984, que llegará el año que viene, de The Batman, que interpretará el propio Ben Affleck y de The Flash el volver a proveer del lustre que un día tuvieron a los integrantes de Liga de la Justicia.