Tras el Everest o la Gran Muralla China, no creerás el sitio que ha escogido Paul Oakenfold para una sesión

La música no tiene barreras ni fronteras y, aunque solemos acudir a ver conciertos en míticas salas, teatros o estadios, lo cierto es que, de vez en cuando, los artistas rizan el rizo y buscan lugares diferentes como escenarios para sus conciertos.

Paul Oakenfold es uno de esos a los que le gusta innovar y experimentar cosas nuevas. De ahí que hayamos podido ver alguna de sus sesiones en el campamento base del Monte Everest o en la Gran Muralla China. Y si alguno pensaba que no podía elegir nada más extremo… ¡error!

El DJ ofrecerá una de sus sesiones en un espacio único y mágico. En septiembre y durante una puesta de sol, pinchará en Stonehenge, el conjunto megalítico inglés que está lleno de mitos y leyendas.

Está datado en 1800 antes de Cristo y su origen es todo un misterio. Se han escuchado teorías sobre su conexión con el mago Merlín, los druidas celtas o antiguos gigantes pero, lo cierto es que los estudiosos han delimitado su función a templo religioso, monumento funerario u observatorio astronómico.

Lo que está claro es que se trata de un lugar muy especial en el que todavía no había actuado ningún artista. Oakelfold lo hará por primera vez. “Soy muy afortunado de poder compartir mi música desde un sitio tan icónico”, ha confirmado el DJ.

“La energía allí será como en ningún otro lugar en la Tierra, y esto se verá reflejado en mi música y mi desempeño. A pesar de haber actuado en eventos y lugares increíbles en todo el mundo, la puesta de sol en Stonehenge será la más mágica”, ha añadido.

Aunque todavía no hay una fecha definida sí se sabe que sólo asistirán unos 50 invitados. Unos pocos afortunados que hacen que sean muchos los que se queden con las ganas. Pero no importa porque lanzará un álbum especial titulado Live at Stonehenge. No, no será lo mismo que vivirlo en primera persona pero seguro que merece la pena. De momento, lo que está claro es que hará historia.