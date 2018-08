Jaden Smith confiesa quién es su inspiración (y no es su padre)

Jaden Smith publicó Syre: The Electric Album a través de Instagram como alternativa democrática a los servicios de transmisión de pago. Además, tiene una compañía de agua embotellada, Just Water, que algún día podría generar material de construcción para escuelas. Está claro que no es un joven de 20 años como muchos otros.

Ha crecido en el seno de una familia muy mediática que ha dejado a sus hijos tener la libertad de desarrollar sus propias personalidades. Y eso ha hecho que tanto Jaden como Willow tengan una forma de entender la vida muy personal.

El joven de los Smith anda centrado en la música y acaba de confesar quién es su gran inspiración en este terreno, y no, no es su padre, Will Smith. Ni siquiera Nicky Jam con el que ha hecho una revisión de su último tema.

“Kid Cudi es mi inspiración musical y de estilo más grande. He podido hablar con él en este número de VMan y no es más que un sueño hecho realidad. Gracias por guiar mi dirección musical y llevarme hasta el lugar en el que estoy ahora. Te amo Big Bro”, escribía en sus redes para anunciar una de sus últimas entrevistas.

Una charla entre ambos músicos que nos ha dejado su opinión sobre algunos temas como la moda, las fronteras de género o el medio ambiente y que nos ha demostrado que, entre estos dos, hay una sincera admiración mutua.

Moda: “Realmente me inspiro mucho en la moda. Es un ambiente de rock-and-roll, con una gran cantidad de denim. Amo la franelas; pon eso. Me gusta elegir un momento en la historia, o un tipo de música, y trato de elegir mi outfit con eso”.

Fronteras de género: “Siento que la definición no está cambiando, pero la forma en que se muestra [la masculinidad] está cambiando. Las personas se lastiman y pierden la vida por cosas insignificantes, y eso tiene que ver con personas que intentan demostrar ser demasiado masculinas. Todo el mundo lo que solo necesita es llevarse bien. Necesitamos unirnos. Definitivamente ese es un punto de tu música que siempre escucho: todos nos llevamos bien. Va a estar totalmente bien si hacemos eso”.

Un álbum conjunto: “Tendré que hacer algunos álbumes más. Voy a tener que crecer pero (hacer un disco contigo) sería el sueño más grande”. Kid Cudi le da esperanzas: “es posible, me encantaría hacer más música contigo. Recuerdo haber intentado animarte a cantar. Recuerdo que estabas experimentando con eso y yo estaba como, ‘hombre, solo canta, solo hazlo’.

Medio ambiente: “Empecé a surfear cuando era muy joven. Aprendí cómo el océano está vivo y tiene mareas. Luego, aprendí sobre el medio ambiente y el ecosistema, y descubrí que estamos emitiendo tantas emisiones de CO2, creando plástico para la agricultura e incluso para las carnes procesadas. Comenzamos a sobrecalentar el planeta, a derretir las capas de hielo y los niveles de agua comienzan a subir. Solo está empeorando. Es por eso que comencé Just Water. Quería crear una botella de agua que fuera más sostenible, que tuviera menos plástico y emitiera menos CO2. En este momento, estoy tratando de poner en marcha este sistema de filtración de agua en lugares donde la calidad del agua es muy, muy pobre, que lamentablemente es en un montón de lugares en el mundo en este momento. Empecé toda mi misión a los 11 años”.